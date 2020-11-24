Пекин, , 05:08 — REGNUM Объем исходящих нефинансовых прямых инвестиций (ODI) Китая просел на 3.2% в годовом исчислении за 10 месяцев 2020 года, сообщает агентство Синьхуа.

Объем ODI составил 602 млрд юаней (около $86,8 млрд) за указанный период, сообщили в Министерстве коммерции КНР. Китай выделил в общей сложности $14,1 млрд в ODI странам-участницам инициативы «Нового шелкового пути», что на 23,1% больше, чем в прошлом году. На этот показатель приходится 16,3% всех ODI за указанный период, что также на 3,6 процентных пункта больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Объем инвестиций в крупные инженерные проекты вырос за первые 10 месяцев. Общая стоимость контрактов по недавно подписанным зарубежным проектам составила 1,16 трлн юаней за январь-октябрь, снизившись на 4,4% в годовом исчислении.

Количество вновь подписанных зарубежных проектов с контрактной стоимостью свыше $50 млн достигло 590, из которых 331 имеют контрактную стоимость свыше $100 млн, что на четыре больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Возросли исходящие инвестиции от местных предприятий. С января по октябрь ODI от местных предприятий достиг $62,75 млрд, увеличившись на 11,7% в годовом исчислении.