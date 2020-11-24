Новосибирск, , 04:22 — REGNUM Новосибирскстат опубликовал сведения о неполной занятости и движении работников новосибирских организаций за III квартал 2020 года. Под наблюдение попали 620,5 тыс. человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Так, в режиме неполного рабочего времени по различным причинам работали 31,9 тыс. человек (или 5,1% работников обследованных организаций). В простое находились 4,5 тыс. человек. Отпуска без сохранения заработной платы по письменным заявлениям были предоставлены 55,1 тыс. работникам.

«Из постоянного состава работников обследованных предприятий и организаций по различным причинам выбыло 49,1 тыс. человек, в том числе 0,8 тыс. человек (или 1,6%) — в связи с сокращением численности и 38,7 тыс. человек (или 78,9%) — по собственному желанию, — уточнил региональный орган статистики. — За этот же период было принято на работу 49,4 тыс. человек, в том числе 2,8 тыс. человек — на дополнительно введенные (созданные) рабочие места».

По официальным данным, в IV квартале 2020 года 1,2 тыс. человек будут уволены.