Тегеран, , 08:05 — REGNUM 22 ноября высокопоставленный чиновник в юго-западной иранской провинции Хузестан заявил, что экспорт нефти и газа увеличится за счет строительства энергетических комплексов в провинции, имеющих большие промышленные мощности. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Али Карани, член Совета управляющих промышленными производителями оборудования Хузестана, сделал свои замечания в интервью IRNA.

«Иранское министерство промышленности, шахт и торговли дало разрешение на строительство энергетических комплексов в провинции, но проект нуждается в всесторонней поддержке, чтобы быть успешно запущенным», — сказал иранский чиновник.

Он подчеркнул, что Хузестан является полностью индустриальной провинцией, имеющей большие мощности и потенциал в области энергетики и нефтехимии.

Провинция Хузестан на юго-западе Ирана является важным энергетическим центром, активно участвующим в различных нефтяных, газовых и нефтехимических проектах.