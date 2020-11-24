Тегеран, , 07:55 — REGNUM 21 ноября советник по международным делам и торговым соглашениям иранской организации содействия торговле заявил, что бизнес-форум Европа-Иран, направленный на привлечение европейских инвесторов, которые хотят выйти на иранские рынки в случае повторного снятия санкций США, состоится в середине декабря. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Мир Хади Сейеди отметил, что созванный бизнес-форум является крупнейшей онлайн-конференцией, которая фокусируется на экономических возможностях Ирана.

«Бизнес-форум представляет собой трехдневную программу. Однако для того, чтобы максимизировать результаты конференции, планируется провести несколько мероприятий за две недели до и после основной программы форума», — сообщил иранский чиновник.

По его словам, пленарные заседания охватывают вопросы, имеющие широкое значение для всех заинтересованных сторон, действующих в торговле и инвестициях между ЕС и Ираном. Они также включают в себя ознакомление с новыми проектами.

«Появляется возможность получить более глубокое представление о ключевых секторах экономики Ирана посредством заслушивания докладов представителей деловых кругов, действующих в этих секторах», — заявил Сейеди.