Загреб, , 01:32 — REGNUM Депутаты Европарламента утвердили 23 ноября на пленарном заседании выделение финансовой помощи Хорватии из Европейского фонда солидарности для восстановления столицы после разрушительного землетрясения, произошедшего в Загребе 22 марта 2020 года. Помощь составит 683,7 млн евро. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index.

«Европейский парламент только что подтвердил заимствование 683,7 млн евро из фонда солидарности для восстановления Загреба и его окрестностей после мартовского землятресения», — указал премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

Напомним, что финансовая помощь ЕС, выделяемая Хорватии, является частью более широкого пакета в размере 823 миллионов евро. Оставшаяся часть пакета помощи предназначена для устранения последствий наводнений в Польше и борьбу с коронавирусом в Германии, Ирландии, Греции, Испании, Хорватии, Венгрии и Португалии.

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