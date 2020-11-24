Нью-Йорк, США, , 01:52 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США к закрытию торгов 23 ноября выросли, отражая надежду участников рынка на эффективность долгожданной американской вакцины против коронавируса и наступление в 2021 году периода роста в экономике.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 327,79 пункта (1,12%), до уровня 29 591,27 пункта. S&P 500 прибавил в итоге 20,05 пункта (0,56%), до уровня 3577,59 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 25,66 пункта (0,22%), до уровня 11 880,63 пункта.

Цена на январские фьючерсы на нефть WTI к концу торгов поднялась на 1,06%, до уровня $42,87 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото упала 2,07%, до $1833,70 за тройскую унцию.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США к закрытию торгов 20 ноября вновь незначительно понизились из-за желания инвесторов «умерить энтузиазм» начала недели, вызванный оптимизмом по поводу американской вакцины против коронавируса от компании Moderna и окончанием президентских выборов.

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