Анкара, , 01:39 — REGNUM Великобритания, покинувшая Европейский союз, 23 ноября подписала временное торговое соглашение с Канадой. Обе страны объявили о намерении сохранить двусторонние торговые отношения благодаря этому соглашению на постоянной основе после окончания переходного периода Брексита. Кроме того, в Лондоне выразили желание подписать подобное соглашение с Анкарой. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

Данное соглашение будет регулировать торговлю между Великобританией и Турцией. В министерстве международной торговли Великобритании подчеркнули, что через такие временные соглашения будет проложен путь для достижения договора, соответствующего новым и изменяющимся условиям. Он будет заключен с Канадой и Турцией в 2021 году.

Напомним, Великобритания официально вышла из Европейского Союза в январе 2019 года. Переходный период Брексит заканчивается в конце 2020 года.