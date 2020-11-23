Москва, , 23:10 — REGNUM Запуск онлайн-платформы для бизнеса компанией Google при поддержке Минэкономики РФ — важный шаг с точки зрения образования предпринимателей, уверен основатель сервиса Ecwid Руслан Фазлыев. По его словам, с уровнем знаний у бизнеса дела обстоят не очень — благодаря таким платформам начинающие предприниматели смогут узнать много полезного, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Несмотря на количество информации в открытом доступе, по-прежнему много людей, открывающих свое дело и ожидающих, что трафик в онлайн-магазине появится из ниоткуда и бизнес будет расти сам. Конечно, нет. Все уходит в диджитал, а знать онлайн-бизнес — это, прежде всего, знать онлайн-маркетинг. То же подключение Google Покупок и рекламы в автоматическом режиме на старте — первые шаги к успеху», — пояснил эксперт.

Он отметил, что Google Покупки важны для малого бизнеса, особенно в секторе товаров общего назначения: одежда, электроника, обувь, косметика. По его мнению, предприниматели здесь не ищут бутиковости — им важен объем, и инструменты платформы в этом им помогут.

«Поддержка малого бизнеса сейчас как никогда актуальна — с 2016 года число малых и средних предприятий сокращается на 6−10% в год, пандемия, безусловно, положение не улучшила. По-настоящему помочь бизнесу может только государство, сократив налоги до минимума. Налоговые каникулы для пострадавших отраслей — рестораны, салоны красоты, спортзалы, кинотеатры, концертная деятельность и так далее — были полезны, стоит сделать их регулярной практикой», — добавил Фазлыев.

Он считает, что новая платформа — хорошая идея для начинающего бизнеса: «Бесплатные инструменты помогут в начале, но серьезный бизнес на этом не построишь. Менторская программа даст необходимый совет по выходу из коронакризиса, но дальше придется вкладываться и самим бизнесменам, и государству. Одной платформой бизнесу не поможешь — нужен комплексный подход».