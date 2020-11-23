Бишкек, , 23:01 — REGNUM Правительство Киргизии не вводило запрет на поставки мяса за рубеж. Об этом заявил министр сельского хозяйства Тилек Токтогазиев на встрече с предпринимателями сегодня, 23 ноября.

Племенной скот Agroprod.kg

По его словам, ограничения на экспорт затронули только маточное поголовье домашнего скота.

Читайте также: В росте цен на мясо в Киргизии обвинили Казахстан

«Эти меры необходимы для того, чтобы не возник кризис воспроизводства животных, и в будущем не пришлось бы восстанавливать поголовье скота до уровня предыдущих лет», — уточнил глава минсельхоза.

Также Токтогазиев отметил, что в Киргизии разрабатывается программа по развитию племенного хозяйства.

«Сейчас прорабатывается вопрос об открытии в Оше второго завода, чтобы по всей стране запустились программы по искусственному осеменению», — резюмировал министр.