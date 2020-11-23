Париж, , 23:35 — REGNUM Главная национальная авиакомпания Франции Air France сможет пережить экономический кризис, связанный с пандемией вируса SARS-CoV-2, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

Самолёт авиакомпании Air France Joe Ravi

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В своем интервью Bloomberg TV в понедельник, 23 ноября, министр заявил, что «может гарантировать гарантировать выживание Air France» и что правительство Франции «с самого начала решило поддержать Air France и будет продолжать действовать в том же направлении».

Ле Мэр также выразил надежду на сохранение альянса между Air France и нидерландской авиакомпанией KLM, который, по его мнению, «работает как в интересах Франции, так и в интересах Нидерландов».

Напомним, в том же интервью Ле Мэрзаявил, что ждет от кандидата на пост президента США Джо Байдена поддержки в вопросе повышения налогов для крупных транснациональных корпораций, работающих в сфере цифровых технологий (Facebook, Google, Apple, Netflix и Amazon).