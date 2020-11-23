Бишкек, , 21:02 — REGNUM Правительство Киргизии будет последовательно снижать тарифы на звонки между клиентами разных мобильных операторов. Об этом заявил вице-премьер-министр Равшанбек Сабиров на встрече с представителями местных операторов сотовой связи.

По словам высокопоставленного чиновника, с 2021 года тариф, который составлял 3,5 сома (3,1 рубля) за минуту разговора, будет снижен до 1 сома (0,9 рубля).

«Интернет и связь на сегодняшний день являются неотъемлемой частью жизнедеятельности как граждан так и страны в целом. Нам необходимо уделять особое внимание вопросам увеличения доступности телекоммуникационных услуг на всей территории страны и повышению качества услуг», — подчеркнул он.