Турин, Италия, , 20:42 — REGNUM У предпринимателей Италии нет уверенности в том, что экономика страны возобновит рост в 2021 году, с таким заявлением выступили в понедельник, 23 ноября, в национальной бизнес-ассоциации промышленников Confindustria.

Эпидемиологическая ситуация не улучшается, экономические данные также неутешительны, вполне вероятно, что никакого возобновления роста ранее 2022 года не начнется, отметили эксперты.

По прогнозу правительства, за падением 2020 года (в пределах 10%) в 2021 году должен последовать восстановительный рост (в пределах 5%).

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. По итогам года прогнозируются многомиллиардные потери из-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты, власти страны полагают, что на 8−9%. Госдолг Италии уже вырос на 20% ВВП, превысив отметку в 150% ВВП.

Число безработных, по экспертным оценкам, может вырасти на миллион человек, в основном речь идет о гражданах с временными и «серыми» контрактами, занятых в сферах туризма, общественного питания, торговли. Власти Италии оказали гражданам и бизнесменам страны помощь на сумму в десятки миллиардов евро, в том числе кредитных средств, ЕС поможет Италии в основном кредитами — на общую сумму около 200 млрд евро.

По данным на 23 ноября, в Италии умерли 50 453 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 630 (днем ранее — на 562). Выздоровели 584 493 человека, за сутки этот показатель увеличился на 31 395 (днем ранее — на 13 574). Число подтвержденных носителей выросло на 22 930 (днем ранее — на 28 337). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 1 431 795 — более 2% населения страны. В настоящее время заражены 796 849 человек — на 9098 меньше, чем днем ранее. Число актуально зараженных снизилось впервые с начала августа 2020 года.

Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) снова стало расти в начале августа 2020 года. С этого времени оно увеличилось в 66 раз. За последний месяц число зараженных выросло в 4,5 раза. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией.