Москва, , 20:52 — REGNUM Рост стоимости жилья на первичном рынке открывает истинные мотивы программы льготной ипотеки: она должна была поддержать в первую очередь застройщиков и банки, которые пострадали в результате кризиса. Об этом 23 ноября корреспонденту ИА REGNUM рассказал президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

Продление программы льготной ипотеки поможет поддержать сектор, но смещает тайминг покупки жилья. Сейчас льготную ипотеку берут в том числе те, кто планировал это сделать в 2021—2023 годах, что скажется на спросе на квадраты в дальнейшем. Не исключена ситуация, что после завершения льготной программы спрос снизится и упадут цены, в результате нынешние ипотечные заёмщики получат обесценение своих залоговых активов, полагает глава РАСПП.

По мнению экономиста, еще один вызывающий беспокойство момент заключается в снижении требований банков к заемщикам. В целом по программе льготной ипотеки размер первоначального взноса снизился с 20 до 15%, ряд банков предлагает для отдельных категорий заемщиков первоначальный взнос от 10%. Это может быть предвестником будущего ипотечного кризиса.

«Наши банки находятся примерно в полугоде от начала выдачи ипотечных кредитов «спорным» категориям заемщиков, поскольку к тому моменту платежеспособный спрос начнет сокращаться. Тем более у ЦБ РФ, несмотря на высокое качество монетарной политики, наблюдаются некоторые проблемы с качеством надзора, что привело к санации «Открытия», «Бинбанка», «Промсвязьбанка», возможно регулятор пропустит и ипотечный пузырь. Другой возможный риск для всего ипотечного кредитования — это повышение ставок в 2022 году. За циклом понижения всегда следует повышение ставок, которое может существенно ударить по ипотечному рынку», — рассказал Манкевич.

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