Москва, , 20:23 — REGNUM Основной задачей, для решения которой в России была введена льготная ставка по ипотеке в 6,5%, было не повышение доступности займов для населения, а поддержка строительной отрасли. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября сообщил экономист Сергей Хестанов.

«Основная идея, для чего её вводили — не увеличить доступность жилья, а помочь строительным компаниям. Ведь в этой среде занято большое количество людей. Поэтому льготная ипотека — это одна из форм господдержки этого бизнеса. Поэтому какую-то пользу это принесло», — сказал Хестанов.

По мнению Хестанова, экономика устроена таким образом, что любое положительное явление имеет оборотную сторону. Оборотная сторона льготной ипотеки — «пузырь» на рынке недвижимости.

«Многие семьи взяли ипотеку, хотя реально располагаемые доходы снижаются. Соответственно риск того, что часть заёмщиков не сможет платить по ипотеке, растут. Представьте, что рынок недвижимости упал на больший процент, чем размер первоначального взноса. Банки получат убытки. Важно понимать, что даже самое благое намерение имеет много последствий, и не все последствия положительные. Искусственное увеличение спроса за счет смягчения требований к заемщику всегда ведет к росту спроса и росту цен. Если вы что-то улучшаете, то вы что-то и ухудшаете. Вопрос в том, что является приоритетом. Но простого красивого решения, которое бы позволило и иметь низкие цены, и высокий спрос, изобрести невозможно», — заявил Хестанов.

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