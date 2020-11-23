Москва, , 20:20 — REGNUM Доступность жилья для основной части населения России снизилась. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября сообщил экономист Сергей Хестанов, комментируя слова заместителя председателя Центрального банка (ЦБ) России Ольги Поляковой о нивелировании выгоды от льготной ипотеки за счёт роста цен на жильё.

Ключи в замочной скважине Иван Лазебный © ИА Красная Весна

По мнению экономиста, льготная ипотека стала одним из факторов роста цен на жилье, но далеко не единственной причиной подорожания недвижимости.

«Итоговая доступность жилья, естественно, снизилась. Связано это с тем, что рост цен на жилье за последний год намного превышал реально располагаемые доходы граждан. А ведь ежемесячный платёж — это погашение не только процентов, но и тела кредита. Действительно, достаточно предсказуемым образом итоговая доступность снизилась. То, что льготная ипотека была одним из факторов — это несомненно. Но каков вклад этого фактора измерить невозможно», — сказал Хестанов.

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