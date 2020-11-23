Москва, , 20:05 — REGNUM Цены на жилье в Москве и ближнем Подмосковье настолько высоки, что их нужно снижать, несмотря на наличие льготной ипотеки. Об этом 23 ноября корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов, комментируя слова заместителя председателя Центрального банка (ЦБ) России Ольги Поляковой о том, что выгоду от льготной ипотеки полностью перекрыл рост стоимости жилья.

«Рыночная ситуация разбила иллюзии, которые были у многих наших сограждан относительно цены кредита. В прежние годы можно было видеть многочисленные заявления, комментарии о том, что «вот если бы у нас была ипотека под 2% годовых, вот мы бы тогда зажили». А то, что ипотека в 1,5−2,5% влечет за собой вздорожание имеющейся недвижимости, об этом мало кто думал», — сказал Колташов.

Экономист отметил, что чем дешевле кредит, тем большее количество покупателей допускается на рынок. Как следствие у продавцов появляется возможность завышать цену.

«Но надо сказать, что эта статистика не тотальна. Если посмотреть на Москву или Подмосковье, то не было такого роста. В 2020 году обнаружилось, что цены в Подмосковье и Москве, несмотря на доступность кредитов, настолько высоки, что их еще нужно и снижать», — сказал Колташов.

При этом в регионах цены, по мнению Колташова, существенно выросли именно за счет льготной ипотеки.