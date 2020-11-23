Гуйчжоу, , 19:32 — REGNUM Последняя из китайских провинций Гуйчжоу, расположенная на юго-западе страны, отчиталась об успешном выполнении задач по борьбе с бедностью и нищетой, которые составляют важнейшую цель для завершения строительства в КНР общества среднего достатка. Об этом 23 ноября сообщает Синьхуа со ссылкой на данные, представленные региональными властями.

Сообщается, что последние девять уездов данной провинции были исключены из списка бедных уездов, и после этого в стране не осталось административных единиц, в которых процветала бы абсолютная бедность. Для сравнения приводится статистика, в соответствии с которой еще год назад, в конце 2019 года, в списке бедности в стране находились 52 уезда, расположенные преимущественно на северо-западе, юго-западе и юге КНР.

Окончательное решение справиться с бедностью до конца текущего года в КНР было принято весной 2020 года.