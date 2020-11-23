Киев, , 19:22 — REGNUM Объемы промышленного производства на Украине в октябре 2020 года сократились на 5,0% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Промышленность Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Соответствующие данные 23 ноября обнародовала государственная служба статистики Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Таким образом, падение промпроизводства на Украине снова ускорилось, поскольку в сентябре было зафиксировано падение на 4,4% по сравнению с сентябрем 2019 года.

В общей сложности за январь-октябрь 2020 года по сравнению с январем-октябрем прошлого года промпроизводство на Украине сократилось на 6,8%.

Напомним, что по итогам 2019 года на Украине зафиксировано падение промпроизводства на 1,8%. Однако если в начале прошлого года оно было небольшим и порой совсем формальным, то ближе к концу года резко ускорилось до 5−7% в месяц.