Москва, , 19:06 — REGNUM Первый заместитель главы коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов может занять должность руководителя «Роснано», сообщает 23 ноября РИА Новости со ссылкой на неназванный источник.

«Пока распоряжений о назначении нет, но Сергею Куликову предложена эта должность», — цитирует агентство слова источника.

Ранее, до работы в руководстве Военно-промышленной комиссии, Сергей Куликов являлся сотрудником госкорпорации «Ростех».

Официальных подтверждений этой информации пока нет.

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