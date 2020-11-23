Сыктывкар, , 18:53 — REGNUM С 1 января в Коми сократят 5% госслужащих. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве республики, соответствующее распоряжение подписал зампредседателя правительства региона Игорь Булатов.

Советский плакат. Каждая лишняя должность — помеха делу

Отмечается, что сокращения не коснутся чиновников из минздрава и министерства юстиции. В прежнем составе продолжат работу комитеты по тарифам, по закупкам и по цифровому развитию, а также из управления по охране объектов культурного наследия.

В распоряжении говорится, что высвободившиеся в результате сокращения деньги направят на «совершенствование системы материальной мотивации гражданских служащих».

По данным республиканского министерства труда, 1 ноября 2020 года в Коми безработными числились почти 19 тысяч человек. Уровень регистрируемой безработицы в регионе составляет 4,4%.