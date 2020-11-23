Москва, , 18:37 — REGNUM На фоне экономического кризиса банковская система России столкнулась с целым рядом проблем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября рассказала доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ, член высшего совета партии «Сильная Россия» Наталья Оганова, комментируя данные рейтингового агентства «Эксперт РА», согласно которому в 2021 году около 35 российских банков могут лишиться лицензии.

По её словам, на протяжении последних нескольких лет банковский сектор РФ столкнулся с волной отзыва лицензий и ликвидаций кредитных организаций. Причем Центральный банк (ЦБ) РФ оценивает этот процесс в качестве работы по очистке рынка от сомнительных и непрофессиональных игроков. Однако, по мнению эксперта, отзыв лицензий связан с недобросовестностью учредителей.

«Официально аккредитованное Центробанком рейтинговое агентство «Эксперт РА» опубликовало исследование под названием «Индекс здоровья банковского сектора». Этот индекс, в частности, оценивает, какое количество банков могут потерпеть крах в течение ближайших двенадцати месяцев. И прогнозы специалистов не самые утешительные. По данным агентства, за четыре последних квартала 20 процентов от общего количества кредитно-финансовых организаций продемонстрировали отрицательный финансовый результат, что может в конечном итоге обусловить их банкротство. Причина — в «накопленных проблемах в банковском секторе, которые приведут к ускорению темпов отзыва лицензий», — сообщила Оганова.

По состоянию на 1 октября 2020 года значение индекса здоровья составило 89,1%, что соответствует по методике агентства 45 дефолтам кредитных организаций. Однако в предыдущем году расчистка банковского сектора немного замедлилась, в то время как в 2020 году доля проблемных кредитных организаций только растет, и это обусловлено уже реальными экономическими показателями, а не только политикой Центробанка.

«К примеру, падение или стагнация реальных доходов населения приводит к росту потребительских кредитов, зачастую плохо обеспеченных. По данным того же «Эксперта», портфель необеспеченных потребительских кредитов за два последних года возрос почти наполовину, составив 8,2 триллиона рублей, или примерно восемь процентов валового внутреннего продукта России», — сказала Оганова.

При этом введение налога на остатки по банковским счетам привело к росту оттока денежных средств с банковских счетов. В то же время пандемия и экономический кризис способствуют увеличению наличных платежей, многие предприниматели предпочитают не хранить все деньги в банках.

«Однако основная задача банков — борьба за клиента, и чем меньше мелких банков будет крутиться под ногами, тем лучше. Вот и пандемия Центральному банку в помощь», — подчеркнула Оганова.

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