Калуга, , 17:58 — REGNUM Сегодня, 23 ноября, на совместном заседании комитетов Городской думы Калуги депутатам была представлена информация о ходе реализации муниципальных программ. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём» в 2020 году частично исполнено 29 решений суда по капитальному ремонту многоквартирных домов, требования суда по семи решениями исполнены в полном объёме.

Семь многоквартирных домов расселят в Калуге до конца года Пресс-служба Городской думы Калуги

До конца года планируется выполнить в полном объёме работы по десяти судебным решениям и по 35 частично. На первый этап программы переселения граждан из аварийного жилья в 2020 году было выделено 110,4 млн. рублей. До конца года будет завершено расселение семи многоквартирных домов. Из 55 жилых помещений осталось передать гражданам 27 квартир. Также в 2020 году началось расселение 14 аварийных домов, вошедших во второй этап программы (2020−2021 гг.). Всего по второму этапу расселяются 135 жилых помещений, для чего потребуется 258,4 млн. рублей. В настоящее время заключены контракты с АО «СЗ «СК Авиакор» на приобретение 87 квартир. По состоянию на 26 октября средства для приобретения жилых помещений в сумме 22,1 млн. рублей были перечислены 17 молодым семьям

Яков Казацкий затронул вопрос сноса расселённых домов, по мнению депутата снос аварийных домов проходит очень медленно, заброшенные дома становятся пристанищем для антисоциальных элементов и портят внешний вид города. По словам городского головы Дмитрия Денисова, в текущем году Калуга получила субсидию из областного бюджета в размере 40 миллионов рублей, благодаря чему уже снесено 12 домов. Ранее на эти цели ежегодно выделялось не более двух миллионов рублей.

На реализацию программы «Гражданская инициатива» в 2020 году было выделено 31,4 млн. рублей, исполнение составило 49,7% — 15,6 млн. рублей. В рамках программы осуществлялось развитие системы территориального общественного самоуправления, патриотическое воспитание подрастающего поколения и повышение правовой культуры граждан.

Активисты территориальных общин провели более 300 субботников, в которых приняло участие более тысячи человек, жителями высажено более 500 деревьев и кустарников. Депутат Андрей Макаров выразил благодарность сотрудникам управления по работе с населением за активную работу по развитию ТОС и большое количество проведённых общегородских мероприятий.