Москва, , 17:51 — REGNUM Законопроект об отмене демпферного механизма при расчете цены на бензин и дизель внесли в Госдуму депутаты фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября.

Бензин Иван Шилов © ИА REGNUM

Поправками предлагается отменить все параметры, которые были внесены в часть вторую Налогового кодекса РФ в связи с изменением параметров демпферного механизма, на обслуживание которого по первоначальным расчетам требовались дополнительные средства из федерального бюджета.

В то же время авторам представляется целесообразным сохранить действие акциза на нефтяное сырье, целевая функция которого — стимулирование поставок моторного топлива на внутренний рынок и модернизация НПЗ в направлении выпуска продукции с высоким качеством и более высокой добавленной стоимостью.

Авторы уверены, что принятие закона «позволит стабилизировать ценовую политику на внутреннем рынке моторного топлива и заложить основу для внедрения возможности установления цен на моторное топливо адекватным колебаниям цен на нефтепродукты на внешнем рынке, поставляемым на экспорт, что положительно скажется во всех сферах экономики страны».