Мурманск, , 17:43 — REGNUM В 2021 году Мурманская область получит из федерального бюджета 668 млн рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

В целом в проекте бюджета на будущий год на его развитие заложено 764,8 млн рублей. По программе модернизации с 2021 по 2025 год планируется обновление 13 учреждений регионального минздрава и трёх медицинских организаций ФМБА России.

В целом на функционирование медицины региона в 2021 году выделят 14 млрд рублей.