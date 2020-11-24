Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 24 ноября, Госдума во втором, основном чтении обсудит проект федерального бюджета на 2021−2023 годы, сообщает ИА REGNUM. Законопроект был существенно доработан ко второму чтению.

Свои изменения подготовило правительство РФ — 639 поправок. Всего предлагается внести поправок в 2021 году — на 1,51 трлн рублей, в 2022 году — на 929,4 млрд. рублей, а в 2023 году — на 1,05 трлн рублей, сообщил ранее глава Минфина Антон Силуанов.

Прежде всего, ряд изменений касаются сферы здравоохранения, прежде всего, будут выделены средства на обеспечение доступности лекарств и вакцинации, создание системы ускоренного доступа на рынок медицинских изделий и эпидемиологического мониторинга, отметил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Еще несколько решений направлено на поддержку отраслей экономики, в том числе внутреннего и въездного туризма, сказал он.

Свои предложения подготовили и депутаты Госдумы, например, предложения «Единой России» «стоят» около 14 млрд рублей.

В частности, «Единая Россия» предлагает направить около 2 млрд рублей на развитие инфраструктуры в городах и на селе — сюда входят расходы на строительство и ремонт сельских домов культуры, детских школ искусств, спортивных объектов. В целом на развитие сельских территорий России в 2021 году будет направлено в общей сложности более 210 млрд рублей. Из этой суммы 31 млрд рублей будет выделено на реализацию государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», отметил ранее замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.

Еще один блок поправок касается дополнительного обеспечения соцгарантий и защиты отдельных категорий граждан. На 2,3 млрд рублей будет увеличено финансирование программ местного развития и поддержки занятости в шахтёрских городах и посёлках. Средства пойдут на реконструкцию объектов социальной инфраструктуры, расселение граждан из ветхого и аварийного жилья, в том числе в зоне Байкало-Амурской магистрали.

Еще 2 млрд рублей дополнительно планируется направить на субсидирование авиаперевозок на Дальний Восток, в Крым и Калининград. На борьбу с «цифровым неравенством» направят 6,2 млрд рублей — увеличение финансирования мер по обеспечению доступных услуг электросвязи позволит к концу 2021 года завершить подключение к интернету населенных пунктов, где живет от 250 до 500 человек.

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