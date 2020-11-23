Калуга, , 17:34 — REGNUM Сегодня, 23 ноября, состоялось совместное заседание комитетов Городской думы Калуги под председательством Константина Сотскова. Депутаты одобрили бюджет Калуги на 2021 год в первом чтении.

Бюджет Калуги-2021 одобрен в первом чтении Пресс-служба Городской думы Калуги

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в рамках первого чтения рассматриваются основные параметры бюджета и источники финансирования. Общий прогнозируемый объем доходов бюджета Калуги на 2021 год составит 11 млрд 795 млн рублей, безвозмездные поступления составят 6 млрд 976,7 млн рублей.

Прогнозируемый на 2021 год объем налоговых доходов бюджета Калуги составит 4 млрд 414,6 млн рублей. Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц составит 2 млрд 235,6 млн рублей.

Прогнозируемый объем поступлений налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, составит 1,5 млрд рублей. Прогнозируемый объем поступлений земельного налога составит 245,8 млн рублей.

Налог на имущество физических лиц составит по прогнозу 94,4 млн рублей, на имущество организаций — 85,9 млн рублей. Объем поступлений налога на прибыль организаций прогнозируется в сумме 73,4 млн рублей. Неналоговые доходы бюджета Калуги на 2021 год прогнозируются в сумме 403,7 млн рублей.

Резервный фонд Городской управы составит 20 миллионов рублей, расходы на обслуживание муниципального долга — 220 миллионов рублей. Общий объем расходов бюджета на 2021 год определен в сумме 12 млрд 145 млн рублей. Дефицит бюджета в 2021 году планируется на уровне 350 млн рублей.