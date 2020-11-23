Москва, , 16:44 — REGNUM Выгода от льготной ставки по ипотеке в 6,5% нивелировалась ростом цен на жильё. Об этом 23 ноября сообщила заместитель председателя Центрального банка (ЦБ) России Ольга Полякова.

Ипотека Константин Ерёмин © ИА Красная Весна

«Субсидирование ипотеки, безусловно, предоставило возможность многим заемщикам получить эти кредиты, но и цена на жилье за это время подросла. Если ставка по десятилетнему кредиту была снижена с 7 до 5%, то это уменьшило ежемесячный платеж где-то на 9% для заемщика. Но мы видим, что рост цены на 10% практически полностью нивелирует этот эффект», — заявила Полякова.

При этом в Москве и Подмосковье стоимость жилья с начала действия льготной ипотечной ставки выросла примерно на 16%, отметила заместитель главы Центробанка России.

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