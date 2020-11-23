Москва, , 16:29 — REGNUM Реформирование российских институтов развития — это изменения, продиктованные экономической ситуацией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября заявил доцент кафедры информации РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. Так он прокомментировал новость о том, что в России ликвидируют восемь институтов развития.

«Начиная с 2005 года, на функционирование институтов развития из бюджета было выделено около 5 трлн рублей, — отметил Тимофеев. — Огромные средства, эффективность использования которых сомнительна. Технологического прорыва, на достижение которого было рассчитано создание этих институтов, за указанный период так и не было получено. Итоги работы лишь некоторых можно оценить как положительные. Именно они и сохранили свое положение («Роснано», «Сколково» и др.). Высвобожденные средства будут не просто изъяты обратно в бюджет, а перераспределены между действующими структурами».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ученые в РФ обеспокоены ликвидацией институтов развития.

Читайте ранее в этом сюжете: Мишустин объявил о ликвидации восьми институтов развития