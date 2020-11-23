Севастополь, , 16:28 — REGNUM Новая транспортная схема Севастополя должна быть доработана до конца 2020 года. Поручение дал губернатор Михаил Развожаев 23 ноября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Троллейбус на площади Нахимова. Севастополь, Крым Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

«Длительное время велась работа по разработке и модернизации транспортной схемы — всё, что касается общественного транспорта и удобства перевозки пассажиров. Посмотрите на ситуацию свежим взглядом. До конца года схему необходимо доработать и представить», — сказал Михаил Развожаев.

Как уточнил директор департамента транспорта Павел Иено, схема новой маршрутной сети уже готова, её планируют представить 26 ноября. Затем документ вынесут на общественные слушания.