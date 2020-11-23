Москва, , 16:21 — REGNUM Если в 2021 году ситуация с коронавирусом не ухудшится, то многие отрасли российской промышленности, которые показывали положительную динамику осенью 2020 года, продолжат это и в 2021 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября заявила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Так она прокомментировала итоги опроса, который показал, что 60% жителей РФ считают, что в 2021 году их доходы или вырастут, или не изменятся, а 37% опасаются их снижения.

«Часть из положительно настроенных граждан остаются оптимистами и надеются, что с улучшением экономической ситуации повысятся и их доходы. Еще часть может быть реалистами, которые работают в государственном и бюджетном секторе или получают пенсию. А государство свои обязанности выполняет, и индексация происходит так, как запланировано, — сказала Иванова-Швец. — То, что почти треть граждан не ожидают улучшения ситуации, может быть связано и с резким падением их доходов, и с пессимистичным настроением, а может быть, и с изменениями в их профессиональной сфере, когда вернуть прежний уровень доходов маловероятно».

Как подчеркнула экономист, многие отрасли российской экономики уже к осени показывали положительную динамику и дальше будут активно восстанавливаться. И если в 2021 году ситуация с коронавирусом не ухудшится, то многие отрасли промышленности, которые показывали положительную динамику осенью 2020 года, продолжат это и в 2021 году.

«Это автомобильная, химическая, пищевая и фармацевтическая. У них сейчас восстановление достаточно динамичное, — сказала Иванова-Швец. — Сложнее приходится ресторанному, туристическому бизнесам, индустрии отдыха и развлечений. Их восстановление зависит от снятия ограничений, но рост пока будет медленнее. Тяжелым был год для сырьевого сектора, и если в 2021 году не будет роста цен, вполне вероятен дальнейший спад».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов сказал, что РФ может преодолеть рубеж в 5 млн безработных.

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