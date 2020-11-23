Москва, , 16:20 — REGNUM Для России выгодно, если Китай обгонит США по объемам нефтепереработки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Каленов. Так он прокомментировал прогноз о том, что в 2021 году лидерство на мировом рынке нефтепереработки перейдет от США к Китаю.

Нефтяная вышка lalabell68

«Расклад сил в нефтепереработке кардинально меняется. В настоящее время Китай стремительно наращивает объемы переработки сырой нефти и скоро вполне может настигнуть США, — сказал Каленов. — Это обосновано несколькими причинами. В первую очередь это эпидемиологическая обстановка. Она по-прежнему остается сложной. Еще бушует вторая волна коронавируса, а уже предрекают более тяжелую третью. Из-за пандемии объемы авиаперевозок сократились в разы, автомобильный транспорт не потребляет прежнее количество бензина».

Как пояснил Каленов, реагируя на спрос, США замораживают развитие нефтянки и закрывают свои НПЗ.

«Экономика Китая же, наоборот, пытается подняться. В ближайшем будущем КНР завершит строительство четырех НПЗ с суммарной мощностью 1,2 млн баррелей в сутки. Население Китая приближается к 1,5 млрд человек, а это значит, что объемы внутреннего рынка потребления нефти растут, — сказал Каленов. — Кроме того, Китай, в отличие от США, не настолько зациклен на возобновляемых и альтернативных источниках энергии. Для России такой расклад выгоден, потому что покупка российской нефти обойдется Китаю дешевле, чем иранской».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что у Китая есть все шансы обогнать экономику США по объему переработки нефти.

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