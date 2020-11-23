Москва, , 16:11 — REGNUM Пандемия коронавируса оказывает серьезное влияние на российские банки — под ее влиянием сокращаются реальные доходы граждан, а также падает выручка и доходы большинства предприятий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября заявил доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков. Так он прокомментировал прогноз, согласно которому в РФ до 35 банков могут остаться без лицензий в скором времени.

Как пояснил Марков, в РФ наблюдается отток средств с банковских вкладов и депозитов, средства с которых идут на покрытие расходов граждан и юридических лиц, которые не покрываются текущими сократившимися доходами. Это ведет к уменьшению ресурсной базы многих банков и, как следствие, к сокращению их ликвидности. С другой стороны, из-за указанного сокращения доходов гражданам и юридическим лицам становится все сложнее исполнять свои обязательства, в том числе по кредитным договорам. Вследствие этого растет доля проблемных кредитов в кредитных портфелях банков, из-за чего те усиливают требования к потенциальным заемщикам по новым кредитам, и получить их становится сложнее.

«То есть доходная база российских банков тоже сокращается, их прибыль сокращается, а ряд банков начинает нести убытки (почти 26% российских банков за последние 12 месяцев показали убытки), — констатировал Марков. — Так как улучшения ситуации в ближайшее время не предвидится, финансовое положение банков, не имеющих достаточных запасов прочности, может ухудшится настолько, что они могут лишиться лицензии, при чем не только по инициативе Банка России, но и по решению акционеров, что мы уже наблюдаем в последнее время».

Как полагает Марков, все это затронет в первую очень малые и средние региональные банки, не имеющие серьезной государственной и иной поддержки.

«Результатом этого будет уменьшение конкуренции на рынке банковских услуг, в основном на региональном, сокращение возможности по получению новых кредитов. Это приведет к снижению источников фондирования многих предприятий, преимущество относимых к малому и среднему бизнесу, из-за чего многие из них будут вынуждены сокращать свой бизнес, а некоторые даже закрыться», — добавил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Юрий Твердохлеб рассказал, как банковская система РФ справилась с пандемией коронавируса.

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