Москва, , 16:10 — REGNUM Банковский сектор России справился с экономическими последствиями пандемии коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

«Судя по тому, что мы видим в отчетных данных банков, в целом банковская система справилась. Нет ни каких-то явных провалов в части работы с заемщиками, ни потери ликвидности банковского сектора. Напротив, банковский сектор успешно справился с переводом ряда направлений на дистанционный формат, — сказал Твердохлеб. — Я даже не исключаю, что этот вынужденный опыт может в дальнейшем получить развитие. Что касается серьезных негативных эффектов, они связаны прежде всего со снижением деловой активности и в определенной степени со «сжиманием» бизнеса (по кредитованию, по операционно-кассовому обслуживанию и т. д.)».

Эти процессы, как пояснил экономист, будут меняться одновременно с общим изменением ситуации в экономике.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз, согласно которому до 35 банков РФ могут лишиться лицензий в ближайшем будущем.

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