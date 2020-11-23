Подгорица, , 16:02 — REGNUM С 24 ноября в Черногории подорожают все виды топлива, сообщило Минэкономики, которое проводит коррекцию цен каждые 15 дней.

Цены на бензин Chris Potter

Литр бензина марки Eurosuper-98 будет стоить 1,15 евро вместо прежних 1,13 евро. Литр Eurosuper-95 будет дороже на два цента, поэтому с завтрашнего дня он будет стоить 1,11 евро.

Литр евродизеля также подорожает на два евроцента и будет стоить 0,99 евро в следующие пятнадцать дней. На три евроцента подорожает литр топочного мазута, и он будет стоить 0,97 евро.