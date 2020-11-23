Душанбе, , 16:00 — REGNUM Увеличение темпов роста валового внутреннего продукта (ВВП) Таджикистана может составит три процентных пункта после вступления республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Это следует из аналитического доклада Евразийского банка развития (ЕАБР).

Отмечается, что единый рынок труда Союза создаст благоприятные условия для трудовых мигрантов из Таджикистана. Кроме того, членство в ЕАЭС поможет раскрыть торговую и инвестиционную привлекательность республики.

Одной из главных предпосылок вступления Таджикистана в ЕАЭС является высокий уровень торговой интеграции со странами Союза. Эксперты ЕАБР считают, что членство в ЕАЭС позволит нарастить объем денежных переводов мигрантов.

Кроме того, вырастут заработные платы самих граждан Таджикистана, работающих за рубежом. Упрощение правил ведения бизнеса также повлияет на инвестиционную привлекательность республики, считают в ЕАБР.

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