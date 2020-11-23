Сухум, , 16:13 — REGNUM Депутаты парламента Абхазии приняли постановление, в котором рекомендовали правительству республики временно запретить в стране деятельность «ферм», занимающихся майнингом криптовалют. Об этом 23 ноября сообщает агентство «Апсныпресс».

В опубликованном тексте постановления говорится о необходимости не разрешать майниг до тех пор, пока не будут завершены ремонтные работы на Ингурской ГЭС, начать которые планируется весной 2021 года. Для реализации данных мер призываются к сотрудничеству министерство внутренних дел Абхазии, Служба государственной безопасности и госпредприятие «Черноморэнерго».

Напомним, в Абхазии наблюдается дефицит электроэнергии, в образовании которого обвиняют владельцев «крипто-ферм». Количество таких производств в республике с 2016 года неуклонно растет. В сентябре их деятельность была легализована, а в ноябре «Черноморэнерго» объявило, что вынуждено прибегнуть к веерному отключению абонентов от электроэнергии.

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