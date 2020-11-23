Москва, , 15:57 — REGNUM Рубль 23 ноября продолжает укрепляться, но пока движется во вполне понятных рамках, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Валюта Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Доллар США торгуется по 75,93 руб., чуть снижается и может оставаться в диапазоне 75,70−76,50 руб. в ближайшее время, евро стоит 90,19 руб. и готов торговаться в рамках отметок 90−92 руб., как и ранее.

Сегодня весь комплекс факторов играет в общем и целом в пользу «россиянина». Нефть в хорошем плюсе, интерес к риску на площадках присутствует, доллар на мировом рынке капитала в слабой позиции — все это вполне во благо рублю.

Ко всему прочему, в стране идет очередной налоговый период, и это тоже способствует локальному укреплению отечественной валюты.

С другой стороны, фундаментально у рубля так и не появилось прочной опоры, поэтому после того, как у рынка иссякнут эмоции, валюты вернутся к своим более-менее здоровым отметкам: 77−78 руб. за доллар и 91−92 руб. за евро», — считает эксперт.

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