Сеул, , 16:00 — REGNUM Представители южнокорейской машиностроительной компании Samsung Heavy Industries получила заказ на поставку корабельных блок-модулей и оборудования европейской судовладельческой компании. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, контракт, срок действия которого пять лет, оценивается в 2,8 трлн вон (~$2,5 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, представители южнокорейской судостроительно-ремонтной компании Daehan Shipbilding (DHSC) получили заказ на строительство танкера для перевозки сырой нефти класса A-MAX.

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