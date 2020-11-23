Москва, , 15:33 — REGNUM За первое полугодие 2020 года в России всего 10 кредитных организаций стали банкротами либо были принудительно ликвидированы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал прогноз агентства «Эксперт РА», аналитики которого предположили, что в РФ в ближайшее время лицензий могут лишиться до 35 банков.

«По сути агентство «Эксперт РА» прогнозирует возможность закрытия каждого девятого банка в течение ближайшего года. Уже этого может быть достаточно для создания предпосылок банковского кризиса, — пояснил Ордов. — В 2019 году 16 кредитных организаций начали процедуру банкротства, а еще 18 подверглись процедуре принудительной ликвидации. За первое полугодие 2020 года всего 10 кредитных организаций стали банкротами либо были принудительно ликвидированы».

Ордов подчеркнул, что меры поддержки банковского сектора со стороны ЦБ РФ весьма эффективны, что пока позволяет банкам с оптимизмом смотреть на свои балансы. Но экономический кризис еще далек от завершения, и кредитные организации традиционно очень чувствительны ко всем видам финансовой нестабильности.

«Падение реальных доходов населения и экономической активности на фоне ажиотажного спроса на кредиты со стороны граждан формируют предпосылки для неконтролируемого роста просроченной задолженности у банков, — сказал Ордов. — Ипотечные кредиты поддерживают строительство и смежные отрасли, но формируют целый класс льготных кредитов, способных стать токсичными».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Владимир Гамза заявил, что одна из причин того, что в российском банковском секторе каждый год закрывали от 50 до 100 банков, заключается в чрезмерно жесткой политике Центрального банка РФ.

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