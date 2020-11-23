Москва, , 15:26 — REGNUM В целом можно согласиться с выводами экспертов-аналитиков, что до половины банков в России могут стать убыточными, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий лабораторией «Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков» РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко.

«В то же время, на рынке выживают сильнейшие, надежные и высокотехнологичные банки, которые не боятся новых решений и жесткой конкуренции.

Число выпавших из системы банков в новом году будет в основном зависеть от ЦБ РФ. На сколько он будет последователен в своей антикризисной политике и будут ли новые нормативные послабления для банков из-за пандемии.

Всё свидетельствует о том, что жесткого регулирования не будет и с рынка уйдет около 5% банков, что вполне естественно на фоне текущей политики регулятора.

Принудительная ликвидация будет ограничена, так как острая фаза «процесса очищения» банковской системы закончилась еще в 2019 году», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, около 35 российских банков могут лишиться лицензии в течение ближайших четырех кварталов, они находятся в зоне повышенного риска, следует из материала рейтингового агентства «Эксперт РА».

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