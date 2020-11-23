Новосибирск, , 15:26 — REGNUM Федеральное агентство по недропользованию выдало АО «Сибантрацит» и ООО «Разрез Восточный» лицензию на геологоразведку на участках «Северный Глубокий», «Крутихинский Глубокий» и «Восточный Глубокий» Колыванского угольного месторождения, что в перспективе позволит компании увеличить запасы угля более чем на 100 млн т.

Как отметили в компании, новые лицензии позволят «Сибантрациту» вести поиск и оценку угля под уже разрабатываемыми месторождениями на глубину до 100 метров от уровня моря, что впоследствии позволит вести добычу на участках, расположенных под действующими разрезами с уже выстроенной инфраструктурой. Это увеличит их производительность без значительных дополнительных затрат.

«Мы уверены, что там залегает антрацит, сопоставимый по качеству с тем, что мы добываем сегодня — с высокой теплотворной способностью и низким содержанием летучих веществ», — считает главный геолог АО «Сибантрацит» Александр Горошко.

Существующие запасы антрацита двух новосибирских предприятий компании на 01.01.2020 (согласно классификации Кодекса JORC) оценивались в 307,5 млн т. Предполагаемые запасы на лицензионных площадях могут добавить компании еще более 100 млн т угля.

«Имеющиеся и перспективные запасы обеспечат стабильную работу компании и удовлетворение всех потребностей в антраците как на российском, так и на мировом рынках», — отметил генеральный директор УК «Сибантрацит» Сергей Мельников.

Группа «Сибантрацит» является крупнейшим в мире производителем и экспортером высококачественного антрацита UHG. В 2019 году объём добычи группы «Сибантрацит» составил 23,7 млн т, из них антрацит UHG — 14,1 млн т. Компания заявляла, что в этом году начала выпуск новых видов высокомаржинальной продукции и планирует увеличивать производство новых нишевых премиальных марок.

Добываемый компанией антрацит по своим показателям служит заменителем кокса в металлургии. По сравнению с коксом антрацит имеет большую теплотворную способность, низкую зольность. Минимальное содержание в антраците фосфора и серы повышает прочность стали, ее коррозионную стойкость. Благодаря своим свойствам антрацит, добываемый компанией, позволяет производить металлургическое сырье высокого качества, при этом он дешевле кокса, что позволяет снижать издержки в металлургии.

В сравнении с другими видами углей антрацит более экологичен. Его горение происходит практически без запаха и дыма. Выбросы твердых частиц при сгорании антрацита меньше в 1,7−2 раза, а образование отходов в 1,7−2,4 раза меньше по сравнению с каменным и бурым углями.

Антрацит считается самым экологически чистым видом угля. Например, в отличие от кокса (который получается при нагревании коксующегося угля) антрацит не требует приготовления, оказывающего дополнительную нагрузку на окружающую среду.

Начать разведку на новых лицензионных участках компания рассчитывает в следующем году после утверждения в ФГКУ «Росгеолэкспертиза» проектов на проведение геологоразведочных работ.