Москва, , 15:22 — REGNUM Доступность широкого ассортимента «закруток» в российских магазинах снижает потребность в самостоятельной консервации урожая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал новость о том, что с каждым годом всё меньше жителей России делают домашние заготовки на зиму.

«Урбанизация стала общемировым трендом. Современные технологии сельского хозяйства уже не требуют такого количества «тружеников села», а вслед за этим сокращается количество людей, исповедующих культуру самообеспечения продуктами на зиму, — пояснил Ордов. — Доступность широкого ассортимента «закруток» в магазинах снижает потребность в самостоятельной консервации урожая, а попытки рассчитать себестоимость домашних заготовок явно свидетельствует не в их пользу, так как они получаются дороже, чем в магазине. Многие используют домашние заготовки как экологически чистый продукт, не доверяя заводским аналогам, да и давно сформированные вкусовые предпочтения вызывают слюноотделение даже при воспоминании о бабушкиных законсервированных соленых помидорах-огурцах и лечо».

Как полагает Ордов, молодое поколение уже не испытывает этой ностальгии, а пользуется достижениями мировой торговли, экономя время и зарабатывая деньги.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин заявил, что по мере того как в РФ будут усиливаться кризисные явления, всё больше людей будут делать домашние заготовки на зиму.

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