Санкт-Петербург, , 15:32 — REGNUM К ноябрю текущего года в Северной столице появилось около 3 тыс. новых вакансий для медицинских работников и фармацевтов, и это почти втрое выше, чем в прошлом году в тот же период. К такому выводу пришли аналитики «HeadHunter Северо-Запад».

Врач Дарья Драй © ИА REGNUM

Причем чаще всего медицинские учреждения нуждаются не во врачах, а в младшем и среднем персонале — на них приходится 28% от общего числа вакансий.

Еще в 25% случаев ищут лечащих врачей, в 17% — врачей-экспертов, в 11% — специалистов по клиническим исследованиям. Спрос на фельдшеров в Петербурге увеличился на 71%, констатируют аналитики, стали чаще искать хирургов, терапевтов, педиатров и медсестер.

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Причем средняя зарплата петербургского врача к концу октября составила 60 тыс. рублей, младшего медперсонала — всего 40 тыс. рублей, при этом средняя номинальная зарплата в городе в целом, по данным Петростата, к ноябрю почти достигла 70 тыс. рублей.

Заметим, в октябре на заседании петербургского правительства в Смольном заявили, что уже в 2021 году средняя зарплата врача в городе достигнет 117 тыс. рублей, а младшего медперсонала — 60 тыс. рублей.

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