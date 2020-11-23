Барнаул, , 15:18 — REGNUM Алтайский край вновь прозвучал в негативной повестке на совещании по проблемам предоставления жилья детям-сиротам, которое в режиме видеоконференции провёл глава СКР Александр Бастрыкин. Как сообщают «Вести-Алтай», чиновников упрекнули в неэффективном использовании средств федерального бюджета, предназначенных для этой категории льготников.

Помимо главы алтайского минстроя Ивана Гилёва, в конференции принимали участие несколько сирот, которые не могут получить жильё. Пояснение о том, что чиновники не успели потратить полученные средства за короткое время главу Следственного комитета РФ не удовлетворили, он задание подчинённым проконтролировать, как в регионах распорядятся остатком средств.

Как уже сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам России дополнительно около 2,3 млрд рублей на обеспечение жильём детей-сирот. Субсидии для решения проблем с жильем предназначены для 10 субъектов РФ: Алтай и Алтайский край, Адыгея, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тува, Чувашия, Курганская и Псковская области.

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