Москва, , 15:14 — REGNUM На начало 2020 года в российском банковском секторе работали 402 кредитных учреждений. Это цифра слишком велика для российской экономики, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Такое большое количество банков в России — пережиток наследия 90-х годов прошлого столетия. Ведь еще недавно в стране работали почти 1000 банков, в каждом крупном городе помимо представленных федеральных кредитных учреждений работали собственные, карманные. Для экономики России достаточно иметь порядка 200−250 банков.

Небольшим и узкоспециализированным банкам суждено либо уйти с рынка, либо слиться с к крупными федеральными кредитными учреждениями.

Именно банки, не входящие сегодня в топ-200 крупнейших, испытывают проблемы с финансовым самочувствием и проигрывают в конкурентной жесткой борьбе.

Сегодня сложилась очень хорошая конъюнктура для покупки федеральными банками региональных участников рынка. Многие из них демонстрирует снижение финансовой устойчивости и не видят оснований для роста на фоне спада деловой активности.

Консолидация в банковском секторе России, очевидно, продолжится. Важно, чтобы на ее фоне клиенты банков не испытывали трудностей», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным рейтингового агентства «Эксперт РА», порядка 35 банков в России (9% от общего количества) могут лишиться лицензии в течение 2021 года.

Читайте также: Эксперты предрекли закрытие более 30 банкам в России