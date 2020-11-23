Сеул, , 15:15 — REGNUM В Сеуле стартовал корейско-шведский форум «Цифровая экономика и торговля». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики.

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По их словам, мероприятие проходит в выставочном центре COEX с 23 по 24 ноября.

Известно, что в двухдневном форуме принимают участие представители цифровых компаний, включая представителей Ericsson и представителей одной из влиятельных семей Швеции — семейства Валленбергов.

В рамках форума стороны обсудят цифровые трансформации в посткоронавирусную эпоху, вопросы сотрудничества в области цифровой экономики и торговли, вопросы цифровой безопасности.