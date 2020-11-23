Москва, , 15:09 — REGNUM Отчет о перспективах развития банковского сектора в России поневоле вынуждает обратиться к вопросу о том, каким образом должны реагировать владельцы малых и средних предприятий на имеющуюся угрозу новой волны сокращения числа кредитных организаций, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор бухгалтерской компании «Конфиденс Код» Сергей Печурин.

«Экономический кризис, порожденный эпидемией коронавируса, безусловно, нанес ощутимый урон банковскому сектору. Так, в апреле — июне 2020 г. размер прибыли российских банков составил всего 100 млрд рублей против 530 млрд в I квартале.

Однако необходимо понимать, что степень понесенного ущерба заметно отличается в зависимости от размера банка. Крупные системообразующие организации, входящие в систему АСВ, в меньшей степени зависят от финансовых операций малого и среднего бизнеса или физических лиц.

Недаром по итогам II квартала 2020 года лишь один из 10 крупнейших банков РФ («Альфа-банк») отчитался об убытках, причем ведущую роль при этом сыграла его валютная переоценка. Из оставшихся девяти банков только у шести было зафиксировано снижение чистой прибыли.

Как следствие, предприниматели, имеющие счета в крупных банках, сталкиваются с меньшими рисками. Остальным необходимо следить за состоянием банков, которым они доверили свои средства. Это, разумеется, непростая задача.

Однако есть все же явные признаки, указывающие на тревожные тенденции в изменении положения банка. Это, в первую очередь, задержка платежей, повышенные требования к оформлению платежных документов, резкое увеличение процентов по вкладам, не выплаты вкладчикам, сообщения в СМИ о предписаниях, направленных банкам после обнаружения ЦБ РФ случаев нарушения обязательных требований.

В столь тяжёлые для них времена предприятия малого и среднего бизнеса обязаны найти более безопасный банк для своих операций. Разумных альтернатив эту решению найти невозможно.

Безусловно, отток вкладов не лучшим образом отразиться на положении потенциально «проблемных» банков, лишь усугубляя их положение. Однако в данном случае бизнесменам лучше проявить разумный эгоизм», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, порядка 35 кредитных организаций, или 9% от общего количества банков, могут лишиться лицензии в течение года, следует из индекса здоровья банковского сектора рейтингового агентства «Эксперт РА».

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