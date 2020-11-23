Москва, , 14:45 — REGNUM РФ может преодолеть рубеж в 5 млн безработных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал итоги опроса, который показал, что 60% жителей РФ считают, что в 2021 году их доходы или вырастут, или не изменятся, а 37% опасаются их снижения.

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«Оптимизм — двигатель экономики. 60% жителей РФ способны существенно изменить ситуацию в российском бизнесе и собственными расходами и потреблением поддержать экономическую активность. Если, конечно, это не 60% граждан, которые остро нуждаются в росте доходов, чтобы сохранить если не привычный, то хотя бы приемлемый уровень жизни. Возможно, что этот оптимизм стал следствием нарастающего в обществе фатализма на фоне отсутствия внятных экономических перспектив и планов преодоления нарастающего экономического кризиса», — пояснил Ордов.

Он отметил, что количество безработных в стране возрастает и есть основания полагать, что рубеж в 5 млн человек может быть пройден уже в 2020 году, пополнив статистику реализовавшихся рисков потери доходов.

«Сценарии восстановления экономики в 2021 году пока остаются туманными и зависят от степени возврата мировой торговли к докризисному уровню, — также добавил Ордов. — От этого традиционно выиграют отрасли и бизнесы, связанные с розничным потреблением и оказанием услуг. В России наибольший провал в 2020 году связан с отраслью добычи, поэтому во многом скорость и период восстановления будут определяться мировой конъюнктурой на рынке сырьевых товаров».

При этом Ордов подчеркнул, что экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, не привел к очищению от неэффективных бизнесов, так как масштабность и веерность отрицательного влияния на экономику затронула практически все отрасли.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин заявил, что за 2020 год стремительно выросли все сферы онлайн-бизнеса, туда ушли даже те потребители, которые никогда ими не пользовались, и поэтому офлайну теперь будет гораздо сложнее возвращать своих клиентов.

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