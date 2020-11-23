Москва, , 14:36 — REGNUM За 2020 год стремительно выросли все сферы онлайн-бизнеса, туда ушли даже те потребители, которые никогда ими не пользовались, и поэтому офлайну теперь будет гораздо сложнее возвращать своих клиентов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября заявил омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей в сфере соблюдения трудового законодательства, член Генерального совета «Партии Роста», генеральный директор центра охраны труда «НСС Консалт» Дмитрий Порочкин. Так он прокомментировал итоги опроса, который показал, что 60% жителей РФ считают, что в 2021 году их доходы или вырастут, или не изменятся, а 37% опасаются их снижения.

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«Видимо, опрашиваемые исходили из той позиции, что хуже, чем в 2020 году, быть уже не может, — сказал Порочкин. — Многие, скорее всего, попали в неприятные ситуации во время пандемии и смогли исправить свое положение во время или после кризиса, устроившись на стабильную работу в «белую» компанию. За них можно только порадоваться и брать с них пример. По прогнозам Минэкономразвития РФ, действительно в 2021 году ожидается рост зарплат на 1,5%»,

По его мнению, пессимистичные ответы по поводу падения доходов можно отнести к работникам, занятым в «серой» зоне, чьи доходы напрямую зависят от ситуации на рынке.

«Либо в тех сферах, которые претерпели наложенные ограничения (сфера досуга и развлечений). Скорее всего, они и впредь будут первыми попадать под такие удары, пока ситуация с коронавирусом в мире и стране не стабилизируется, — добавил он. — Многое будет зависеть от дальнейшего развития событий с предупредительными мерами. Как показала практика, за 2020 год стремительно выросли все сферы онлайн-бизнеса — туда ушли даже те потребители, которые никогда ими не пользовались: ушли и привыкли. И офлайну теперь будет гораздо сложнее возвращать своих клиентов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 60% жителей России надеются на то, что их доход в 2021 году не изменится или вырастет.

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