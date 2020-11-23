Бишкек, , 14:31 — REGNUM Национальный банк Киргизии за пять дней продал на валютному рынке $30,25 млн для поддержки курса сома. Об этом сообщили 23 ноября в пресс-службе финансового регулятора.

Указанный объем иностранной валюты продан в период с 16 по 20 ноября. С начала ноября объем интервенций на валютном рынке составил $57,5 млн.

Напомним, 16 ноября курс доллара США вырос на 2,5 сома. По состоянию на 23 ноября курс американской валюты составлял 84,8 сомов, курс евро превысил 100 сомов, а курс рубля составил 1,12.